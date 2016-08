Sergio Urdaneta: “La diplomacia en la región se basa en la hipocresía”

Sergio Urdaneta, excongresista por Copei y constitucionalista, analiza el actual escenario político. Directo y con mucha vehemencia, el estudioso de la geopolítica participa en el Repiqueteo.

El orden jurídico internacional es tema de permanente debate.

¿Cree que Venezuela lo respeta?

Hay que aclarar que el orden jurídico internacional no es como se le ocurre a cada quien sino como es y las relaciones internacionales entre los países se escriben en documentos y después que se firman y se publican deben ser cumplidos. Por ejemplo, cuando se habla de la Carta Democrática, se habla de ella como si fuera una cosa extraña y no lo es, para nada. Hubo un acuerdo donde los países del continente firmaron un documento y ese acuerdo para que fuera válido no bastaba con que los presidentes se reunieran y firmaran sino que una vez firmado cada país tenía que llevar el documento a los congresos de cada país y convertirlo en ley. Si el Gobierno no quería cumplirlas no debió entonces firmar los acuerdos.

¿Cree que Luis Almagro, secretario general de la OEA, es un mero opositor al Gobierno como lo pintan desde el oficialismo?

No. Es alguien que se apega a la ley y busca cumplirla. Nuestra Constitución dice que los tratados internacionales forman parte integral del ordenamiento jurídico interno del país y han dicho que Almagro se entrometió en la política interna de Venezuela y que no podía hacerlo, pero eso es mentira. Basta leer la Carta Democrática que dice que los estados o el Secretario General de la Organización de Estados Américanos podrán pedir la activación de la carta.

¿Hay una doble moral?

Totalmente, porque cuando hubo el golpe de Estado en 2002 que destituyeron a Hugo Chávez éste fue a reclamar a la OEA. ¿Para eso si era buena la OEA? Como decía el expresidente Luis Herrera Campins la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. No se puede tener un doble discurso. Otro ejemplo lo dio el presidente (Rafael) Correa de Ecuador cuando dijo que haría elecciones para reelegirse cuando la Constitución de Ecuador dice que el presidente solo puede reelegirse una sola vez. Ahora van a hacer un referendo para que Correa sea presidente por tercera vez. Eso es salirse de los estándares de la Constitución.

Parece típico de los gobiernos de izquierda…

Una vez el presidente Rómulo Betancourt, quien quiso criticarlos, los definió como leones o fieras con piel de oveja porque se disfrazan de democráticos, usan y abusan de la democracia para perpetuarse en el poder y ahí es donde está de nuevo la doble moral y el doble discurso. Aquí está el caso de Venezuela, donde ponen a pasar hambre y a hacer cola al pueblo. ¿Qué lectura hace de la relación diplomática de los países de la región con Venezuela? Son unos hipócritas. Cuando (Mauricio) Macri era candidato presidencial en Argentina, por ejemplo, dijo que apenas llegara a la presidencia activaría la Carta Democrática, pero llegó a la presidencia y después se echó para atrás y lo hizo por la sencilla razón de que hay una deuda y si se volcaba contra Venezuela cómo podría cobrar después. Lo mismo hizo en campaña el ahora Presidente de Brasil. No activan la carta porque lo que permanece son los intereses y no los valores de la democracia, honestidad y solidaridad. Son unos hipócritas. ¿Cual es la forma entonces de reivindicar la democracia? Si algo va a pasar en Venezuela, tenemos que resolverlo nosotros, piensen lo que piensen los países de América Latina. Es más, cuando Almagro sacó su documento ante la OEA a los dos días teníamos aquí curiosa y extrañamente a una comisión de expresidentes para plantear un diálogo.

¿El Gobierno cree en esa vía?

No. Ni quiere ni cree en el diálogo. El Gobierno está usando el diálogo para ganar tiempo, porque para diálogos hay que plantear una agenda y resolver cosas puntuales y no hay interés de hacerlo. Algunos aseguran que la Constitución es de plastilina. Que se interpreta a conveniencia… La Constitución es letra muerta en Venezuela. Entre otras cosas, la Constitución dice que el Vicepresidente de la República no puede aspirar a ser presidente, pero cuando murió Hugo Chávez, Nicolás Maduro, siendo vicepresidente asumió el cargo y se lanzó para ser presidente bajo el miserable argumento de que habría continuidad administrativa cuando la misma Constitución dice cómo debe ser la continuidad.

¿Si es letra muerta qué tipo de Gobierno tenemos?

Dentro de la doctrina internacional es válido hablar de Estado fallido, donde no se cumplen las leyes ni la carta magna. Nosotros somos un estado fallido, pero hay otro concepto: Estado forajido: donde la Constitución es lo que se le ocurre a cualquiera, que sería el concepto que más se adapta. Leopoldo López, por ejemplo, está preso y fue condenado a 14 años de cárcel por incitar a la violencia porque dio un discurso. Una experta que analizó sus palabras, incluso, aseguró que lo que dijo no contenía incitación a la violencia. Ahí está Leopoldo.

¿Con un Estado forajido avizora referendo este año?

Yo no creo. Ya el Gobierno calculó, van a perder si lo hace, y perderá si no lo hace también. Ahora, pierden más si lo hacen porque pierden el gobierno y el proyecto político y sino lo hacen este año lo que pierden en simpatía. Los cubanos que saben como quedarse en el poder a perpetuidad ya le dijeron lo que tenían que hacer.

¿Que opina sobre la presión de calle y la gran marcha de Caracas? Hay que hacerla. Tiene que haber presión de calle. El pueblo no puede quedarse en su casa lloriqueando porque le falta comida o porque le faltan medicinas, tiene que salir a defender su dignidad, porque sino lo hace, mañana no tendrá siquiera lágrimas para llorar y esto solo lo podemos resolver nosotros. Aquí no podemos estar inventando con la Carta Democrática o la OEA o Mercosur. Solo el pueblo ejerciendo su soberanía puede conseguir una solución.