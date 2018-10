Senador español: Diálogo es un pretexto para alargar la agonía de Venezuela

Dionisio García Carnero, senador de España, rechazó este domingo la propuesta de diálogo con Venezuela que el ministro de Exteriores, Josep Borrel, llevará a la reunión de cancilleres de la Unión Europea a realizarse el lunes en Luxemburgo.

García aseguró, que el diálogo es un pretexto del gobierno venezolano para alargar la agonía del pueblo y fortalecer la dictadura. El parlamentario cuestionó la participación del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en los procesos de diálogos en Venezuela.

La noticia de la posible propuesta de diálogo con el gobierno de Venezuela se conoció un día después de que el ex preso político venezolano y Premio Sárajov 2017, Lorent Saleh, fuese excarcelado y exiliado a España. García calificó esta situación como una estrategia política.

Me alegro porque Lorent este libre pero no tengo ninguna duda que esto responde a una estrategia del chavismo para mostrar una cara amable hacia el exterior que no corresponde con la realidad y para que el ministro Borrell inicie esta propuesta de diálogo”, señaló el parlamentario.