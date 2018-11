Según Meganálisis el 84.1% de la población quiere que Maduro entregue el poder

En una encuesta realizada a 1030 personas, sobre la base de 20.759.809-REP conformado para las elecciones Presidenciales del 20 de mayo de 2018, Meganálisis afirma que 84.1% de la población quiere que Maduro entregue el poder.

Meganálisis asegura que realizó esta encuesta para investigar y conocer la situación social, política y económica de Venezuela.

La encuesta que fue realizada entre los días 12 y 18 de noviembre revela que el 79.8% de la población no milita en ningún partido porque no tiene confianza en ellos porque están muy desprestigiados.

La fuerza mayoritaria es la no militancia con el 79.8 %, así lo aseguró el informe el cual destaca que los partidos de la MUD solo representan al 5.4 % de los venezolanos y el Psuv tan solo tiene el 11.3% de Venezuela.

Estas encuestas fueron realizadas en hogares de todas las clases sociales con un método al azar que llegó a los 16 estados más importantes del país.

Según Meganálisis la abstención será gigantesca para estas próximas elecciones municipales a realizarse el 9 de Diciembre de este año. Pues señalan que un 82.4 % de las personas no votarán y que hasta la fecha solo 22.5% estaban enteradas de que vendrían unos próximos comicios electorales. Un 31.4 % afirma que el voto no sirve para nada en Venezuela.

En el censo también destacaron otras problemáticas como la crisis económica. Los encuestados aseguran en un 85% que el sueldo mínimo no alcanza para costear ni comida, ni medicinas. Además definen al socialismo en un 82.1% como “la peor y más destructiva ideología política”.

En cuanto a la Asamblea Nacional (AN) destacan que no confían en ella. Un 83.7% de encuestados no quieren un próximo diálogo porque no confían en el Gobierno, ni en la Oposición. Para un 79.7% de los encuestados en la AN electa en el 2015 hay una gran porción de diputados que dicen ser opositores pero están al servicio del Gobierno.

Entre los otros puntos que resaltan en la encuesta está el tema de ahorrar en Petros, un 28.7% afirma que desconoce que es el Petro. Otro 61.5% asegura que no invertirá su poco dinero en criptoactivo.

Con el 65.4% de los encuestados se estima que estas navidades serán “las más tristes y peores que hayan vivido”, además 50.1% afirmó que no tiene ni siquiera “para cubrir los mínimos gastos tradicionales de navidad”.