Sebastiana Barráez: ”Padrino López ya no tiene el poder para sostener a Maduro”

La periodista especializada en el área militar Sebastiana Barráez aseguró que aunque Vladimir Padrino López siga teniendo un liderazgo en la Fuerza Armada Nacional (FAN), ya no tiene el poder necesario para seguir sosteniendo a Nicolás Maduro en Miraflores.

‘’Aunque Vladimir Padrino López siga teniendo ascendencia y liderazgo en términos generales, ya no tiene el poder para que la Fuerza Armada pueda sostener por más tiempo a Nicolás Maduro’’, dijo Barráez en una entrevista con César Miguel Rondón.

Explicó que ante la destrucción de la institución militar del país, la Fuerza Armada no tiene capacidad de respuesta para reaccionar a favor o en contra de Nicolás Maduro por estar fragmentada.

‘’Estoy absolutamente convencida de que Padrino López no tiene el poder suficiente para hacer que la FAN pueda defender a Maduro en un momento determinado’’, expresó.

Respecto al caso de que aún no han detenido al presidente encargado, Juan Guaidó, y que no se han presentado represiones en las protestas antigubernamentales, a diferencia de 2014 y 2017, Sebastiana aseveró que esto no se ha suscitado debido a que la mayoría de los militares no tienen la voluntad para defender al régimen, reseñó El Pitazo.

Agregó que ante la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos realice una intervención militar en el país, se estudió la posibilidad de que los militares venezolanos entreguen las armas para no enfrentarlos, como pretende Maduro.