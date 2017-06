Saúl Ortega: oposición no quiere diálogo ni elecciones

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Saúl Ortega, manifestó que la oposición venezolana no desea entrar diálogo, buscar la paz o participar en elecciones.

«Esta oposición no es seria (…) no quiere diálogo, no quiere elecciones, no quiere paz (…) Casi todas estas acciones violentas que se producen son en municipios de alcaldes opositores», indicó.