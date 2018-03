Rubio afirma que Cabello y El Aissami serán extraditados por la DEA a EEUU

El senador estadounidense Marco Rubio, aseguró que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, serán extraditados muy pronto a los Estados Unidos por funcionarios de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta en Twitter, Rubio calificó a los dos altos funcionarios venezolanos como los “reyes de la droga“. Agregó que “se acerca el día” en que los venezolanos tendrán al presidente Nicolás Maduro fuera del poder, gozarán de elecciones libres y justas y lograrán la “restauración” de la Asamblea Nacional.

Asimismo, Rubio acotó que la presión por parte del Gobierno estadounidense hacia Maduro y su gabinete continuará hasta que sea restituido “el orden democrático” en Venezuela.

“Si Maduro pensaba que la presión iba a aliviarse, estaba muy equivocado (…) Estén atentos, hay más por venir“, dijo en la red social.

As I said just 2 weeks ago if Maduro thought pressure was going to lighten he was very mistaken. I know FOR A FACT that @realDonaldTrump is committed to a free #Venezuela & pressure only stops when democratic order is restored. Stay tuned, more to come https://t.co/XnTIZqzae1

— Marco Rubio (@marcorubio) 17 de marzo de 2018