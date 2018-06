Raúl Emilio Baduel no fue liberado “por órdenes superiores”, denuncia su abogado

Pese a tener orden de excarcelación, luego de haberse presentado este sábado ante la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el preso político Raúl Emilio Baduel, aún se encuentra detenido en el Centro de Reclusión y Rehabilitación de Aragua (Cerra), ubicado en Maracay.

Tras escuchar el discurso de los integrantes de la mencionada Comisión, presidida por Delcy Rodríguez, Baduel firmó un acta para proceder a la entrega de su boleta de excarcelación. Sin embargo, su abogado Omar Mora Tosta, informó en horas de la noche de ayer que “por órdenes superiores“, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no dejan salir al dirigente de la cárcel.

“(Baduel) No ha sido liberado aún, del acto en la Casa Amarilla se lo llevaron al Cerra de Maracay, supuestamente para soltarlo por allá… Y ahora no lo quieren dejar salir por ‘órdenes superiores’. Era una farsa? La boleta indica que debe ser liberado inmediatamente”, manifestó Mora Tosta a través de su cuenta Twitter.

Por su parte, la madre de Baduel, Herin Cafarelli, se dirigió hasta el Cerra de Maracay y aseguró que las autoridades dijeron que no sería liberado aún.

“Hay una nueva orden. Pensé que me lo darían hoy (ayer), pero ahora dicen que será mañana (hoy), posiblemente, no lo sé, ya no sé qué pensar. Sólo espero que las autoridades cumplan su compromiso de excarcelar a mi hijo”, expresó.

Un caso parecido ocurrió con los diputados Gilber Caro y Wilmer Azuaje. Al salir de la Casa Amarilla, fueron trasladados a las cárceles donde permanecían recluidos teniendo ya la boleta de excarcelación en manos de sus abogados.

Theresly Malavé, defensora de Caro, confirmó que debió trasladarse hasta Barquisimeto, estado Lara, a presentar la boleta de excarcelación ante las autoridades de la cárcel Fénix.

“No tiene sentido que hicieran esto, trasladarlos a las ciudades donde estaban detenidos, que presentáramos las boletas y así liberarlos, yo tengo confianza de que sean puestos en libertad en las próximas horas“, dijo.

Wilmer Azuaje también fue trasladado al interior del país, sin embargo hasta ahora se desconoce el sitio al que fue llevado por funcionarios del Sebin.

