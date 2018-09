Rafael Ramírez: “Los chinos dan recursos porque compraron un pedazo de Pdvsa”

Rafael Ramírez, exministro de Energía y Minas, denuncia en su artículo de opinión El Cometa rojo, publicado en aporrea.org, la supuesta venta de Petróleos de Venezuela, en el marco de la reciente visita al gigante asiático, realizada por el presidente Nicolás Maduro.

“Maduro va a China, de manera apresurada, a firmar nuevos compromisos en el sector petrolero, que no se atreven a revelar, porque sigue la privatización de PDVSA, el remate de los activos de todos los venezolanos”, explica el exfuncionario revolucionario, con orden de captura emanada por el Gobierno.

El dirigente disidente explica que lo que sucede actualmente es como la entrega de los campos petroleros a las empresas privadas o la entrega del gas venezolano a las trasnacionales que operan en Trinidad y Tobago, en operaciones que se ejecutan sin transparencia y de espaldas al país, sin dar razones ni explicarle a nadie.

Entre los anuncios que hace el gobierno desde China (algo tiene que decir) se menciona que se recibieron una cantidad indeterminada de millones de dólares y se ‘firmó’ la venta de más del 9,9% de participación de PDVSA en la empresa mixta PetroSinovensa. Es decir, no es que China nos está dando una línea de crédito o un préstamo, no, lo que está sucediendo es que Maduro sigue privatizando PDVSA. Desprenderse de participación accionaria en PetroSinovensa no es más que una venta de PDVSA a la CNPC de China. ¡Es su privatización!, por eso los chinos dan recursos, porque pagaron por la compra de su pedazo de PDVSA , denuncia Ramírez.

El responsable del manejo de la industria petrolera en la era Chávez asegura que “todo esto es ilegal, no se consulta a la Asamblea Nacional, ni a la Asamblea Nacional Constituyente, ni a nadie, no les importa, no se informa sobre los términos, condiciones o los montos”. Y advierte, que el presidente Maduro se llevan por delante la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Constitución y a Chávez con su oposición radical, hecha a viva voz, a la privatización, de cualquier forma y de cualquier filial de PDVSA.

Si la dirigencia chavista, o los partidos revolucionarios, no quieren asumir su responsabilidad, entonces harán el triste papel de ser el soporte político de la nueva lite, del nuevo pacto entreguista de la Patria y restauradora del pasado, que se ha entronizado en el poder. El pueblo les pasar por encima. Estoy irreductible e irrefutablemente con el pueblo, entre el campesino y el Guardia Nacional, estoy con el campesino. Entre Chávez y Maduro, estoy con Chávez. Con Chávez siempre, ¡Venceremos ¡