Rafael Ramírez: “Esta no es una revolución fracasada, esta es una revolución traicionada”

El ezxpresidnte de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), Rafael Ramírez, denunció que los “traidores” de la Revolución Bolivariana se encuentran en el Gobierno, en quienes apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela, en los dirigentes que guardan silencio o quienes “mienten descaradamente”.

Así lo expresó en una carta abierta en el portal Aporrea, donde consideró: “Está claro para todos, que ésta no es una revolución fracasada, ésta es una revolución traicionada”.

Ramírez refirió que el pueblo venezolano se encuentra “solo sufriendo esta tragedia que azota al país”. Instó a los seguidores del expresidente Hugo Chávez a recordar su obra y “desenmascarar la traición” y la entrega del madurismo.

“La gente sueña con volver a la normalidad de hace tan sólo cinco años: poder comer, comer lo que quiera, vestir, estudiar, trabajar, viajar, tener medicamentos”.

A su juicio, el país bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha “destrozado” la economía, la capacidad productiva, el valor del Bolívar y acentuado los niveles inflacionarios y la escasez de alimentos y medicamentos.

“La industria petrolera, el motor del país, está destrozada, cotizada por sucesivas administraciones incapaces que han hecho colapsar su producción, hace tan solo a mediados de 2014 producíamos 3 millones de barriles día de petróleo y hoy, en este momento, producimos sólo 1,1 millón de barriles día ¡Hemos perdido 1,9 millones de barriles día!”, añadió.

A ello, el exembajador de Venezuela ante la ONUb cuestionó: “Quién traicionó a la Revolución Bolivariana?¿Quién enterró al Plan de la Patria?¿Quién traicionó la obra de Chávez?: ¡el Gobierno y sus apoyos políticos!”.

Culpó al Gobierno madurista de “traicionar y destruir la obra de Chávez”. Asseguró que vendrán nuevas escusas y distracciones pero que el pueblo hace tiempo “dejó de ser pendejo”.

“Todos saben, los obreros, en los barrios, los ministros, el PSUV, los campesinos, los jóvenes, hasta la oposición lo sabe. ¿Por qué no lo dicen, no dan un paso al frente?¿Es que acaso el chavismo era un “tigre de papel”? ”.

Reiteró que el problema del país se concentra en el Presidente y en sus seguidores como grupo de poder. “Es un gobierno malo, autoritario y de derecha, que le propinó a este pueblo un “choque”, un trauma, para que olvidaran a Chávez, para desmovilizarlo, para desesperanzarlo, borrar el sueño de una revolución posible, y sobre las ruinas de esta revolución traicionada por ellos mismos”.

Para Ramírez, edificar un acuerdo de convivencia “anti-nacional”, dispuesto a entregar la soberanía económica, para sobrevivir y ser aceptados a nivel internacional, es importante que el chavismo salga de su “letargo, su parálisis emocional, su desmovilización. Maduro ha fracasado y no hay tiempo. La derecha no tiene elementos políticos para conducir al país, no puede hacerlo de manera pacífica. La guerra no es una opción”.