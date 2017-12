Rafael Ramírez confirma su renuncia: se me ha removido por mis opiniones [+Carta]

Rafael Ramírez confirmó este martes su renuncia al cargo de embajador permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Vía Twitter, expuso que su renuncia fue solicitada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En la red social también indicó que fue removido por sus opiniones y que se mantendrán leal al fallecido expresidente Hugo Chávez.

“Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez!”, manifestó.