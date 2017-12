Rafael Ramírez asegura que ir contra él sería destruir una figura importante de Chávez

Quien fuese presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, aseguró que si el gobierno intenta ir contra él, sería destruir una de las figuras más importantes del Gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Ramírez fue forzado a dejar su cargo como embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y dijo que espera el “momento adecuado” para regresar a Venezuela por estar inmersa en una profunda crisis política de cara a las elecciones presidenciales del año 2018.

El Fiscal General de la República ha acusado a más de 65 personas, entre ellas dos expresidentes de Pdvsa, que también fueron ministros de Petróleo durante el mandato de Nicolás Maduro.

El ahora exdiplomático sostuvo que no ha sido contactado por fiscales de Venezuela o Estados Unidos que investigan los casos de corrupción relacionados con Pdvsa. “No estoy vinculado a ningún hecho de corrupción, me he cuidado mucho de seguir los mecanismos de control y el rendimiento de cuentas”.