Quijada propone incentivar el aparato productivo junto al empresariado venezolano

El candidato presidencial por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Reinaldo Quijada, plantea como parte de su plan de gobierno la reactivación del aparato productivo nacional mediante la cooperación con el empresariado venezolano.

El candidato conversó con Vanessa Davies, en el programa Por Donde Vamos, que transmite Unión Radio, y planteó la necesidad de incluir al empresariado venezolano para establecer los planes de gobierno e incentivar la producción.

“Tienes que sentarte con el sector privado, no hay fórmula en el mundo que difiera de que si no produces, no puedes impulsar un país”, dijo.