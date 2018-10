Psuv inscribe más de dos mil candidatos para elecciones de concejos municipales

Para las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre, la tolda roja inscribió a más de dos mil candidatos y candidatos, lo que significa que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es el principal ejército de paz de Venezuela, resaltó Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la organización.

Aseguró: “Podemos anunciar que la Revolución Bolivariana inscribió candidatos en todos los Concejos Municipales, en todos los circuitos y en toda Venezuela para las elecciones del mes de diciembre, conjuntamente con el Gran Polo Patriótico”.

También anunció que desde el día viernes 05 y hasta el domingo 07 de octubre realizarán plenarias del Congreso del partido y de la juventud.

En cuanto a la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, indicó que ahora el mundo comienza a tener una visión distinta de lo que ocurre en Venezuela.

Quieren hacer creer que se vive una crisis, cuando hoy subió la matrícula escolar 7%”. Se preguntó “¿dónde están los hijos de los 3 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela perseguidos por el gobierno?”.

Cabello recalcó que en Venezuela no existe crisis humanitaria, sino una gran guerra contra el país; los que hablan de crisis humanitaria son los que hacen la guerra.

“Si Estados Unidos supiera de ayuda humanitaria, Puerto Rico estuviese ya de pie y no como está ahora; no bombardearían países, no tendrían a menores de edad detenidos, “apuntó.