Productividad en el Zulia cayó 70 % por los problemas eléctricos, según Fedecámaras Zulia

Representantes de la Cámara de Comercio de Maracaibo y Fedecámaras Zulia declararon a El Universal que ven con preocupación el posible colapso del comercio de la región a consecuencia de la crisis eléctrica que afecta al estado desde diciembre de 2017.

Las autoridades empresariales dijeron que esto compromete al 100 % del sector comercial y el 70 % de la capacidad de producción del resto de los sectores. Fergus Walshe Belloso, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que una de las cuestiones que debe afrontar un empresario es la autogeneración de la energía eléctrica que necesita, por decreto regional.

Esto necesita inversiones millonarias y divisas, a las que los empresarios zulianos no pueden acceder. Esto además afecta a los centros comerciales, que no en todos los casos pueden costearse las plantas generadoras pues no se producen en el país.

De los referidos centros, solo uno de los 11 que hay en el estado se abastece de energía de forma autónoma, ya que en febrero se les exigió que operaran con electricidad autogenerada dos veces por día, de 11 a. m. a 1 p. m. y de 6 p. m. a 10 de la noche.

Según Walshe, estas plantas generadoras son para eventualidades y emergencias, no para operación normal, como pretende el gobierno. Por esto, los parques de generación eléctrica de la mayoría de los lugares comerciales se encuentran paralizados o dañados.

Autoridades del sector informaron que sus agremiados aguantarán y tratarán de sobrevivir operando en la medida de lo posible. Según Franco Cafoncelli, de Fedecámaras Zulia, un balance semestral demostró que la continua e irreversible degradación del servicio eléctrico, también ha hecho mella en el sector industrial, cuya capacidad productiva se ha mermado sustancialmente, con los consecuentes efectos en la rentabilidad de los negocios, por cuanto en ocasiones deben trabajar a pérdida para evitar que sus instalaciones sean invadidas y/o expropiadas.

