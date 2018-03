Prieto: plan piloto para pago de pensiones ha sido “un éxito” en el Zulia

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró este martes que el plan piloto implantado a partir de hoy por el Gobierno nacional para el cobro de las pensiones por el terminal de la cédula, ha sido todo “un éxito“.

A través de su cuenta en Twitter, Prieto indicó que los pensionados y el personal jubilado del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) de la región “ya cobran su dinero” en efectivo en las 314 entidades bancarias del Zulia.

“Un éxito el Plan Piloto de Pago Preferencial para pensionados y jubilados del IVSS en el Zulia. Es una dinámica nueva, que iremos afinando. Lo importante es que nuestros adultos mayores reciban una buena atención y su dinero en efectivo”, expresó el mandatario regional en la red social.

Acotó que este proyecto se desarrolla por funcionarios de la Gobernación, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Fuerza Armada Nacional y la banca pública del país.

Aunque Prieto aseguró que los pensionados están recibiendo de forma eficiente su pago correspondiente, los ciudadanos denuncian en las redes sociales que en los bancos no les han pagado porque “no hay efectivo” y que el este plan no se está cumpliendo como había sido ordenado.