Prieto juramentó Comando de Campaña en los municipios Santa Rita y Miranda

El Vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, juramentó los Comando de Campaña de los municipios Santa Rita y Miranda rumbo a las elecciones de Concejalas y Concejales que se celebrarán el próximo 9 de diciembre.

En este orden, el Vicepresidente Territorial del PSUV, Prieto Fernández se dirigió hasta las mencionadas localidades para “juramentar el comando victorioso de campaña de estos municipios”, principalmente a Santa Rita que se encuentra en “pleno proceso de revolución”, y su alcalde no es miembro del PSUV, por lo que el triunfo en este municipio debe ser absoluto, acotó el también Gobernador del Estado Zulia.

Enfatizó que es necesaria la victoria del 9 de diciembre ya que “No es Omar Prieto el que gobierna, es un equipo mancomunado entre pueblo, alcaldes, concejales y organismos de seguridad que trabaja para las necesidades de los ciudadanos”, por lo que se requiere tener y seguir los mismos ideales políticos.

El Gobernador se comprometió a juramentar a todos los concejales el 10 de diciembre, además de organizar múltiples movilizaciones para celebrar la victoria que indudablemente será contundente. “No puede quedar ni un Concejal opositor que quiera conspirar contra el mandato de los alcaldes”, puntualizó.

En el caso del municipio Santa Rita, los concejales tienen el deber de hacer una auditoría a la Alcaldía para revisar los recursos utilizados por el alcalde y que éste empiece a rendirle cuentas al pueblo y explique a quienes están financiando y el rumbo de los recursos desviados; aseguró que luego de victoria de los concejales irá el 10 de diciembre hasta el municipio para celebrarla.

“El pasado 10 de diciembre, aquí no ganamos la alcaldía porque hubo traición. No se puede explicar que gané yo en Santa Rita, pero perdió la candidata a alcaldesa. ¡Con la burguesía no se hace nada, se sale a combatirla y a enterrarla”, recalcó la autoridad zuliana y a su vez reafirmó que como Revolucionarios existe el compromiso de otorgarle un Gobierno al municipio el 9 de diciembre!