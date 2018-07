Presos en El Helicoide: “Si se produce una masacre hacemos responsable al Gobierno”

La tarde de este lunes, se generó una nueva irregularidad en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde los privados de libertad hicieron uso de la fuerza para tumbar los portones y exigir libertar.

Los presos políticos y comunes afirman tener 55 días incomunicados, situación que no toleraron más tiempo e iniciaron otra tensa situación en la sede del Sebin.

El privado de libertad afirmó que los presos no van a hablar con funcionarios del Sebin para negociar, sino que desean hacerlo directamente con la Fiscalía.

Según el material multimedia, la toma de las instalaciones del Helicoide es con la finalidad de que los presos sean escuchados.

Señores, no hay negociación. No vamos a hablar con ningún comisario del Sebín, queremos hablar directamente con Fiscalía. Hasta que no venga la Fiscalía no vamos a ceder nuestra posición”, aseveró.