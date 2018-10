Presidente de Chile: Pedimos a Maduro que restablezca el Estado de Derecho

Sebastían Piñera, presidente de Chile, aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro es rechazado por él y la comunidad internacional, y que el mandatario de Venezuela es el responsable de la crisis que atraviesa el país.

Preferimos seguir insistiendo todos los días en más sanciones y marcarles permanentemente las responsabilidades al gobierno que no entrega los medicamentos y tiene aguantando de hambre a los venezolanos” dijo el líder chileno en una entrevista para CNN em español

Hizo alusión con respecto al restablecimiento del orden de las leyes en la entidad venezolana, y que los otros gobiernos del mundo están evaluando las opciones para que ésto se lleve a cabo.

Estamos conversando todas las opciones,le pedimos al gobierno venezolano abrir los canales humanitarios, libere los presos políticos, restablezca el Estado de Derecho”, indicó Piñera.

El presidente chileño aseguró que “Chile no reconoce a un presidente que surge de una elección que no fue democrática, no fue legítima, limpia; ni transparente en Venezuela”.

Agregó que las organizaciones deben continuan aplicando presión para que Maduro permita el ingreso de la ayuda humanitaria a su nación.

Forcemos y hagamos cada día más difícil a ese grupo de personas que se han tomado, arrebatado y usurpado el poder en Venezuela; a que respeten los principios básicos y la voluntad del pueblo venezolano”, sentenció Piñera.

Expresó su descauerdo con la aplicación de una intervesión militar, pero que los movimientos de los organismos deben ser más severos.