Precios de las verduras duplican el valor de un kilo de carne

Hoy, Leandro Soto sale a comprar verduras para complementar el almuerzo pero, con su sueldo mínimo, solo logra comprar costillas porque “llenan más que la ensalada” y resulta mucho más económico.

Hacer una ensalada para cuatro personas cuesta alrededor de Bs. S 1. 200. En el cálculo se toma en cuenta solo el costo del kilo de tomate (Bs. 600), el medio kilo de zanahoria (Bs. 300) y el medio kilo de cebolla larga (Bs. 300). Sin embargo, el valor incrementa si se le agrega otro producto como la cebolla redonda que en el mercado se encuentra en Bs. S 1. 000 el kilo.

En la carnicería Frigorífico Amparo, ofrecen el kilo de hígado de pollo en Bs. S 250. “Yo les recomiendo que elijan el arroz como complemento y que se olviden de las ensaladitas”, puntualizó Johan Juárez, encargado de ese negocio. Además, el kilo de carne oscila entre Bs. S 550 y Bs. S 600, un precio accesible si se compara con el de los verduras y hortalizas que se necesitan para preparar la ensalada.

“Según los agricultores, todos los insumos que se utilizan para la siembra son importados. No se encuentran los fertilizantes necesarios y mucho menos las semillas. Además, piden dólares para obtenerlos y ellos no manejan ese tipo de moneda. Nosotros en estos momentos solo podemos ofrecer cebollín y zanahoria a los clientes, porque no nos traen tomate y cebolla e igual no se vende por el alto costo”, explica Edixon Castellanos, dueño de Dercaproducica, un comercio de verduras y hortalizas en Amparo.