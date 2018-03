Precios de herbicidas aumentan un nueve mil por ciento

Agricultores del país se ven afectados por el incremento exagerado del precio de los insumos y agroquímicos, que en las últimas semanas se ubicó por encima del nueve mil por ciento y pone en riesgo las cosechas de este año.

Nicolás Espinosa, abogado y productor, detalló que el año pasado la producción disminuyó un 30 %, porque el costo de las medicinas veterinarias y demás agroquímicos aumentaron su valor considerablemente. A esta dificultad se une la falta de repuestos, aceite y combustible, lo que a su juicio conllevaría a la paralización de las cosechas.

La última semana de abril y principios de mayo inicia el ciclo de siembra de maíz en el país, si no lo hacemos por falta de fertilizantes significa la pérdida de todo un año, advirtió.

Alejandro Espina, productor zuliano, fue consultado por Versión Final sobre los nuevos precios de los herbicidas y dijo que hasta hace pocas semanas se manejaba el precio hasta 90 mil bolívares el litro y en la actualidad alcanza los 8 millones 800 mil bolívares, lo que representa un incremento del 9.777 %.

Este compuesto es utilizado para fumigar la siembra y se necesita de un litro para menos de una hectárea. El proceso de saneamiento para las plantas se debe realizar tres veces al mes, lo que significa una inversión de más de 24 millones de bolívares.

“Cuando vi estos precios casi me desmayo, porque significa que nosotros no vamos a seguir cultivando. Muchos granjeros ya se han ido del país, porque hasta ahora no se ha conseguido la solución a este problema que nos afecta a todos”.