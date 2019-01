Pompeo a cuerpos de seguridad venezolanos: “EE. UU. y el mundo están mirando”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la detención exprés del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A juicio de Pompeo, esta acción fue ordenada por el jefe de inteligencia venezolano Manuel Cristopher Figuera, director del Sebin.

Reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas para que actúen apegados a la Constitución y las leyes en defensa de los derechos del pueblo venezolano.

“Los Estados Unidos y el mundo están observando“, recalcó.

We denounce the arbitrary detention of #NationalAssembly President @jguaido by Venezuelan Intelligence Chief Manuel Cristopher Figuera. We call on security forces to uphold the constitution and rights of the Venezuelan people. The U.S. and world are watching.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 de enero de 2019