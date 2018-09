Periodista de AFP desencajó a Maduro durante rueda de prensa [+Video]

El presidente Nicolás Maduro sostuvo una discusión este martes con el periodista de la Agencia France-Presse (AFP), Esteban Rojas, luego que este le preguntara sobre el caso de los dos bomberos de Mérida que fueros detenidos y acusados por instigación al odio al grabar un video comparando al mandatario nacional con un burro.

Durante una rueda de prensa que ofreció Maduro a medios nacionales e internacionales, Rojas tomó su turno de preguntar libremente sobre lo ocurrido, pero la interrogante explotó la ira del mandatario, incluso le preguntó si realmente era periodista y de qué universidad había egresado.

“¿Quería preguntarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida por la difusión de un vídeo donde satirizan sobre su persona con un burro?”, preguntó el corresponsal.

“¿Tú crees que esa es una pregunta para esta rueda de prensa? ¿Tú eres periodista? No sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te la orientaron desde Francia? No te la voy a responder, porque no es el nivel, compadre”, respondió el jefe de Estado malhumorado.

Aunque el comunicador le hizo otras preguntas, Maduro seguía indignado por la mención de los bomberos.

“Te vas a hacer viral en las redes”, le dijo Maduro a Rojas. A lo que él le respondió: “No tengo ninguna aspiración de hacerme viral en las redes. No voy a discutir con usted”.