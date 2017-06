Pensionados se quejan por falta de efectivo en cajeros

Cajeros automáticos de los bancos del Estado no cuentan con billetes viejos y tampoco con los correspondientes a la extensión del cono monetario.

Pensionados se quejan por poseer una tarjeta digital que no les permite obtener dinero, a través de taquillas en los recintos bancarios. Denuncian estar de manos cruzadas porque les urge el dinero en efectivo para el uso diario.

Diferentes sedes bancarias no cuentan con el efectivo en los cajeros. María Rincón, una jubilada del Seguro Social, de 67 años, dijo que gasta mucho dinero en pasajes buscando el preciado dinero en efectivo. “Me he recorrido casi todos los cajeros de la ciudad, vengo de la Zona Industrial y ni en el centro pego una, los viejitos sufrimos mucho con esta falta de billetes”.

Omar Olivares, jubilado de la Gobernación, cuenta que está sacando el dinero por avance de efectivo pero le cobran hasta un 15%. “Esto no se puede, ni siquiera he visto los billeticos nuevos, he conocido gente que viene de los Puertos de Altagracia buscando cajeros con plata”.

Los denunciantes expresaron que desde la semana pasada la irregularidad en los cajeros del Banco de Venezuela persiste. Destacaron que los gerentes no dan respuesta concreta. “Solo nos dicen que no hay dinero, lo peor es que uno no haya qué hacer por que en el Bicentanario el cajero solo nos da 3.800 bolívares y eso no alcanza ni para un paquete de harina pan, nos tienen de aquí para allá, alguien debe solucionar este problema”.

Según los entrevistados, los cajeros del Banco de Venezuela que no cuentan con efectivo son: El de la Plaza Reina Guillermina, Las Mercedes, Zona Industrial, Bella Vista, 5 de julio y el que está al lado del Banco Central Venezuela (BCV), ubicado en el casco central de la ciudad.