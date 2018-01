Peligran pequeños abastos por fiscalizaciones

Los anaqueles continúan casi vacíos. Solo salsas y condimentos son exhibidas junto a productos no regulados. El café, el arroz, la carne, el pollo, la pasta, el azúcar y otros rubros desaparecieron de las grandes cadenas de supermercados después de la fijación de sus precios en noviembre del año pasado.

Por ello, la salida para los consumidores se ha convertido en comprar los productos en pequeñas bodegas, donde aún los consiguen.

Sin embargo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) tocó la puerta de estos pequeños negocios y en algunos sectores populares de Maracaibo desde el fin de semana pasado. En consecuencia, muchos comerciantes suspendieron sus ventas por temor a ser obligados a vender con precios muy por debajo de los que ofrecen.

En la urbanización Altos de Sol Amado los fiscales de la Sundde se impusieron desde el viernes. Ordenaron vender al público productos como la harina de maíz a Bs. 20.000, cuando costaba hasta Bs. 150.000 y el kilo de pollo en Bs. 90.000.

Vecinos de la zona mostraron su preocupación por el cierre de al menos cuatro negocios. Aseguran que en ellos encontraban los alimentos básicos, aunque a altos precios, que en los supermercados escasean.

“Ahora no vamos a conseguir nada en ningún lado. ¿Dónde vamos a comprar? Si hasta las tienditas van a cerrar”, expresó Érika Romero, habitante del urbanismo.

Precaución

Para el economista Miguel Molero, las supervisiones de la Sundde en los abastos profundizarían la escasez de alimentos y provocarían el cierre de pequeños negocios.

Molero no descarta que existan grupos especuladores con los alimentos, no obstante, precisa que la verdadera solución contraria a un control de costos es el otorgamiento de divisas, “porque no queda de otra. La producción en el país está paralizada desde hace 10 años”.

Alberto Marín, dueño de un abasto ubicado en la urbanización La Victoria, parroquia Caracciolo Parra Pérez, asegura que en los próximos días se abstendrá de vender productos nacionales, “si la Sundde me llega para que venda a los precios que ellos dicen quebraría”.

Marín deduce que los perjudicados serán sus clientes, quienes consumen lo que él consigue para ofrecerles. “Venderé lo que pueda conseguir y que no esté en la lista de esos precios regulados”.

En su negocio uno de sus clientes más frecuentes, Emerio Reyes, entra en busca de pollo, a Bs. 190.000 el kilo, y dice: “Aquí el problema es que las fiscalizaciones solo provocan el cierre de los negocios. Los precios en el mercado informal aumentan todos los días, es un ataque de pueblo contra pueblo”.

En las bodegas de los barrios La Pastora y Los Claveles también se registraron operaciones por fiscales de la Sundde.