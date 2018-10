Pastrana a Saleh: Me disculpo en nombre de Colombia por su deportación

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, ofreció detalles de la conversación que sostuvo con el activista de derechos humanos, Lorent Saleh, a quien le ofreció disculpas “en nombre de Colombia” por su deportación durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El exmandatario explicó también que Saleh estuvo en una “tumba” durante cuatro años, en “un lugar más o menos de 3 o 4 pisos bajo tierra que tiene celdas de 1 x 1, con paredes absolutamente blancas y con aire acondicionado bajo cero”, y denunció que allí no los dejan leer ni hablar con sus familias, según su charla con Saleh.

Así mismo, Pastrana reveló que le pidió disculpas: “Yo fui el que le pidió disculpas, en nombre de los colombianos, y él lo que me respondió fue que ‘efectivamente es muy triste presidente ha sido muy duro lo que me sucedió a mí desde que me entregó el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos’. Pero también me llamó la atención algo que me dijo: ‘me ha dejado muchas enseñanzas y esas enseñanzas son las que voy a comenzar a desarrollar y aplicar ahora que ya estoy en la libertad de nuevo en libertad”.