Participación en primarias muestra fragilidad de la MUD

Dos días después de las primarias opositoras de cara a las regionales, el fantasma de la desmotivación preocupa a la dirigencia de la Mesa de la Unidad en el Zulia. Solo el 8,3 por ciento del padrón electoral en el estado participó en la referida consulta.

Ana María Osorio, directora de investigación y análisis de la Fundación Zulia Productivo, responsabiliza a la coalición de partidos del desinterés en los comicios. “Las personas han perdido confianza en la oposición. La Mesa de la Unidad viene de error tras error”, advierte.

El termómetro de la consulta popular para evitar la elección de la ANC en julio pasado, en las cuales la oposición mostró un pulmón de más de 7, 5 millones de votos, no se avizora. Incluso, en las internas para dilucidar el candidato para la Alcaldía por la oposición en 2010, entre Juan Pablo Guanipa y Eveling Trejo de Rosales, hubo una participación de 13, 7 por ciento.

Osorio explica: “Para las elecciones primarias hubo poca información. Dos de cada diez personas iban por voluntad propia y una de esas dos no conocían su centro de votación. Hubo mucha propaganda negra y la campaña fue demasiado corta. El bajo porcentaje de votantes en estas primarias no alcanza para ganarle al Gobierno”, alerta. “La oportunidad que tiene el chavismo de ganar es muy alta porque la oposición dejó muchas heridas, promesas no cumplidas. Esta nube que ha ocasionado la propaganda negra, genera disgusto, malestar. La abstención del público es un síntoma que la oposición tiene que ver”, añadió la especialista en marketing político.

Para el 15 de octubre se prevé un alto porcentaje de abstención. Será un reto para los movilizadores luchar contra los ciudadanos que no quieran votar, bien sea por el desanimo o el desinterés en las elecciones. “Es aceptable que las personas no quieran salir a votar porque ya están cansadas de lo mismo de las promesas no cumplidas y de las manifestaciones que prácticamente no los han llevado a mucho”.

Luis Aguilar, politólogo, manifiesta que en la consulta popular hubo más presencia de votantes que en las

primarias del domingo porque la oposición va atravesando por un descontento por la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Es normal que en unas primarias sea menor el número de electores. Ahora, en un proceso de primarias se espera la participación mínima de un 25 por ciento y sin embargo en estás solo estuvo presente un 8 por ciento de la población votante”.

Ruth Guerrero, especialista en materia electoral, indica: “Tenemos que estar contentos porque habló la población general a través del voto”.

Augura una buena participación en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre.