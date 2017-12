Parque aeronáutico en Venezuela opera al 25 % de su capacidad

Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, expresó este jueves que el parque aeronáutico nacional tiene una operatividad de 25 %, siendo insuficiente para responder a las exigencias de los usuarios del transporte aéreo por falta de divisas para el mantenimiento de las aeronaves.

En el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, Figuera expresó que las rutas aéreas no cumplen con las rutas establecidas con tanta frecuencia, lo que dificulta a los pasajeros conseguir asientos disponibles en las aeronaves.

“Los puestos del mercado son muy pocos, eso tiene su origen en los costos de regulación de los boletos aéreos, no hay que ser economista para saber que los costos están distorsionados y una línea aérea que sus gastos son 85 por ciento en divisas, tiene que comercializar unos boletos a un precio no consecuente a los gastos operativos”, explicó y añadió que hay una gran demanda de asientos pero no se cuenta con la operatividad de las líneas para cubrirla.