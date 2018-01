Para las presidenciales la gente apuesta por una nueva cara

La población venezolana apostaría por una cara nueva en la presidencia de la República, pese a que el Gobierno pareciera inflado electoralmente luego de ganar 19 gobernaciones de las 23 que existen en el país y 305 de las 335 alcaldías en disputa durante los comicios realizados en 2017.

Venezuela pasa en estos momentos por un período difícil en materia económica y social, mientras que el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuenta con seguidores y detractores entre los ciudadanos.

Esta situación ha sido determinante para que el propio Maduro asegure que “llueva, truene o relampagueé, habrá elecciones presidenciales en 2018”, tal y como está indicado en la Constitución.

“No es verdad que los resultados electorales regionales y locales muestran la preferencia de los electores”, asegura Luís Vicente León, analista político, presidente de Datanálisis, profesor de la UCAB y del IESA.

Asegura que si fuera cierto el 95 % de los venezolanos serían chavistas, maduristas y estarían dispuestos a votar por el mandatario nacional, Nicolás Maduro.

Sin embargo, León advierte que la oposición busca y no consigue a alguien que le genere una esperanza, que le permita soñar en un futuro. “No encuentra quién le diga que sí se puede ese cambio independientemente de lo que esté ocurriendo en Venezuela”.

Desde su óptica la población quiere soñar, quiere saber que se puede tener un país distinto donde la hiperinflación no se coma su ingreso, donde sus hijos tengan una oportunidad, un futuro, que no tengan que estar pensando en entrenarse en Venezuela para ir a vivir en otro lado porque aquí no se pueden desarrollar, refiere.

Considera que hay un vacío de liderazgo y el que existe está deteriorado, debilitado. “Obviamente la población se voltea buscando a alguien que pueda defenderlos, quién puede ayudarme y están buscando a una a persona nueva, distinta, renovada, pero es muy importante entender que el hecho de que la gente esté buscando a un Lorenzo (Mendoza), no significa que ellos estén, que ellos puedan participar”, aclara.

Cree que ese distanciamiento hacia el poder en líderes empresariales, que aparecen en las encuestas de Datanálisis, como el presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza o el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, se debe a que en Venezuela las participaciones políticas “son hiperiesgosas”.

Asegura que en sus sondeos de opinión Lorenzo Mendoza, “aparece de manera espontánea, aunque nosotros no lo midamos, está ahí en la demanda básica de la población”, está también Jorge Roig y sigue apareciendo Henri Falcón, en los independientes”.

Al analista le llama la atención el crecimiento de los líderes más radicales, “que era muy chiquitico y como la gente se empieza a desesperar también aparece por ejemplo, María Corina Machado, que normalmente no tenía mas que un 1 % o 2 %, ya aparece con 5 % o 6 %, que signifia un crecimiento importante en su oferta política”.

No obstante, León no descarta la aparición de un outsider o Mesías dispuesto a tomar el control del Poder Ejecutivo. “Puede aparecer, siempre existe la posibilidad de que aparezca, entonces vamos a ver un cambio significativo en Venezuela”, resalta.

Un nuevo Gobierno

Félix Seijas, estadístico, Ph.D en análisis de datos complejos, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), director de Delphos, coincide con León. Dice que en el país existe un 70 % o 75 % de personas que quieren un cambio, “no sólo de situación en el país, sino que ese cambio tiene que ser cambiando al Gobierno”.

Recuerda que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías por la abstención del votante opositor quien sintió desilusión, desencanto, hacia la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Más bien hay un malestar. Y esas elecciones no se consideraban tan determinantes para el cambio de Gobierno, para el cambio del poder Ejecutivo. Eso fue lo que hizo que las personas se abstuvieran, hubo una especie de abstención castigo, mal interpretada por los votantes, pero eso fue lo que terminó ocurriendo”.

Afirma que la gente quiere un nuevo conductor del país pero aun no aparece. “La cosa es que no ven una alternativa y ese es el problema, la alternativa que era la Unidad Democrática, perdieron la confianza en ella”.

Según Seijas, el sector opositor busca a alguien que tenga empatía con la población, refiere que la gente siente que la Unidad no entiende sus problemas y no trabaja por sus problemas.

“Eso es lo que están buscando, alguien que logre la Unidad, alguien que tenga empatía con la población, que se logre identificar con su problemas diarios, cotidianos y alguien que les genere confianza y la confianza se genera siendo coherentes, consistentes entre lo que se dice y lo que se hace”.

El director de la encuestadora Delphos igualmente encuentra como alternativa presidencial, fuera de la MUD, a Lorenzo Mendoza.”Las matrices de opinión se comienzan a construir, y si, su nombre comienza a aparecer, por supuesto que si, no con tanta fuerza todavía porque él oficialmente no ha dicho nada, no ha manifestado su intención, su aspiración, por lo tanto sigue siendo un deseo de la gente mas que una opción cierta”.

Los mismos de siempre

Entre los aspirantes a la presidencia de la República, pertenecientes a la MUD, anota a: Leopoldo López, “siempre está un poquito adelante con más menciones, pero siguen siendo los mismos y en los mismos puestos: Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y Henri Falcón, precisa.

“Básicamente esos cuatro nombres y Manuel Rosales, pero es el que menos menciones tiene, pero es la otra persona que la gente sabe que aspira y que es una opción o que se está ofreciendo como una opción”.

Apunta que quien “ha bajado bastante” en los últimos meses ha sido Henry Ramos Allup. Desde que dejó la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), su exposición ha venido siendo menor. También giró en su contra que los gobernadores de AD se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente, refiere.

Para José Enrique Molina, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), maestría en ciencias políticas en la Universidad de Essex, Inglaterra y doctorado en derecho público en la Universidad de Londres, el éxito del madurismo en las elecciones regionales y municipales “se deben en parte” a la abstención y al manejo “inescrupuloso” en las mesas donde no había testigos de la oposición.

El catedrático Molina no encuentra un candidato presidencial outsider. “Han intentado promover a Lorenzo Mendoza, pero imagino que no quiere afrontar la aventura de los presidentes empresarios recientes en América Latina”. Opina que Leopoldo López encabeza la lista de los presidenciables, seguido de Henrique Capriles y Henry Ramos Allup. “Ese es el cuadro, no se ha movido. Otros liderazgos son absolutamente marginales como María Corina Machado”, señaló.