Padrino López: crisis se resolverá con “disposición política” de ambas partes

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este domingo que la crisis del país podría “acabarse hoy mismo” si ambos actores políticos (Gobierno y oposición) se ponen de acuerdo e inician un proceso de diálogo con “disposición política”.

“Yo pienso que esto (crisis) se podría acabar hoy mismo si hubiera disposición política. El diálogo es la solución que nos permitirá reconocernos y escuchar nuestras ideas (…) Esto no se va a resolver por la vía militar, son los políticos que deben resolver la crisis poniendo el interés de la patria sobre los intereses propios“, aseveró Padrino López entrevistado por José Vicente Rangel.

Colectivos

El ministro aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechaza categóricamente a los llamados colectivos, luego de varios señalamientos que indican que los militares les facilitan armas de fuego y trabajan en conjunto con estos grupos.

“Los colectivos son rechazados por la FANB. Sería antitético que la FANB se preste para estas acciones (…) Rechazo esa campaña que tienen contra la FANB en convivencia con grupos armados, no nos prestamos para eso. Es un tema de desprestigio”, señaló.

Asimismo, Padrino López aseveró que Venezuela “no está militarizada“, ni lo ha estado, como quieren hacerlo ver los medios. “Aquí no hay militarización, hay una FANB en un proceso de renovación constante, de toda la doctrina y de la organización (…) No todos los milicianos están con armas en la calle, las armas están en el cuartel resguardadas”, dijo.

Protestas antigubernamentales

Aseveró que durante las manifestaciones en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), solo salió a la calle “a cooperar” para mantener el orden público.

Indicó que la FANB “no utiliza armas letales” y que la mayoría de las muertes causadas durante estas protestas de calle, fueron por armas de fuego y armas artesanales. “Todos esos actos que han generado muertos, es producto de la violencia que se ha desatado por parte de actores políticos (…) El 70% de las muertes han sido por armas de fuego y armas caseras que se han hecho del ingenio para usarlas en los disturbios”, refirió.

De esta forma, solicitó al órgano correspondiente acelerar las investigaciones de estas muertes “porque el país está ávido de justicia“.