Padre de Requesens denuncia que el parlamentario lleva 15 días con un edema facial

El padre del diputado Requesesns, Juan Guillermo Requesens, denunció que el parlamentario mantiene edema facial desde hace 15 días y que, hasta el momento, no ha sido atendido por ningún odontólogo.

“Mi hijo tiene una infección en la cara, eso es tortura. Tener a un ser humano con dolor 15 días es una tortura”, dijo.

Mencionó que su hijo cumple 83 días en la sede del Sebin, El Helicoide, y que “el Gobierno ha hecho caso omiso al pronunciamiento de la CIDH”.

Por su parte, el abogado defensor de Requesens, Joel García, condenó que el diputado fuese presentado ante el Tribunal 7 días después, cuando debe hacerse en 48 horas siguientes a la detención. Descartó que la defensa tenga la acusación oficial en contra del diputado.

“La CIDH dictó una resolución donde emplazaba al estado venezolano a preservar la integridad del diputado. Pero el Tribunal desde el miércoles pasado no ha dado más despacho y no me reciben la solicitud de traslado para la atención médica de Requesens”, aseveró el abogado.

García detalló que solicitaron ante la Corte de Apelaciones la nulidad de la audiencia preliminar de Juan Requesens. Agregó: “Juan nos reportó que la celda no tiene las condiciones de salubridad adecuadas, hay una filtración de aguas negras, está aislado y en esas condiciones”.