Padre Bastidas llegó este lunes a Caracas e irá al CNE como lo prometió

El padre Lenin Bastidas, informó este lunes que llegó a Caracas de “manera clandestina”, debido a que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), han estado vigilando sus pasos, e indicó que irá al Consejo Nacional Electoral, tal y como prometió.

“En la madrugada logré escaparme un poco desde Maracay, salí por otro lado y llegué en horas de la madrugada a Caracas (…) iré al CNE, y la única forma que no entre al CNE es que me detengan y detenerme es una muestra más de que en Venezuela no somos libres”, refirió.