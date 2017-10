Ortega Díaz sostiene reunión sobre Venezuela con directora del Centro Nobel

La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sostuvo una reunión este 30 de octubre con la directora del Centro Nobel, Liv Tørres, para conversar acerca de Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Ortega Díaz publicó una foto donde se le aprecia junto a Tørres.

Por otra parte, Tørres expresó estar contenta con este encuentro. “Muy buena charla con la fiscal general exiliada, Luisa Ortega Díaz. Contenta de finalmente conocernos”, declaró en su cuenta de Twitter.

Very good talk with exiled general attourney of Venezuela @lortegadiaz Glad to finally meet! pic.twitter.com/uX2zcCy8CL

