Organizaciones opositoras respaldan convocatoria a movilización del 23-E

La coordinadora del movimiento político Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, junto a Andrés Velázquez, dirigente de La Causa R, respaldaron la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, a una “gran movilización” en “todos los rincones de Venezuela” el próximo 23 de enero.

Durante una rueda de prensa, Solórzano aseveró que todos los venezolanos deben “tener claro” que el país no tiene ningún presidente electo.

“Los invitamos a manifestar este 23 de enero, es necesario recuperar a Venezuela. Aquí ya se acabó la polarización“, dijo.

La diputada invitó a la Fuerza Armada Nacional a formar parte de la movilización y “acompañe al pueblo en su lucha”.

Reiteró que todo funcionario público militar o civil que contribuya con firmeza a la restitución de Venezuela tendrá todas las garantías necesarias.

Por su parte, Velásquez indicó que Nicolás Maduro “no puede seguir con pinturitas tratando de tapar la realidad“.

“La calle ya arrancó y el 23 de enero se consolida. No se le puede hablar de paz a una familia que no come, a un enfermo que no encuentra medicinas, a una familia separada”, resaltó.