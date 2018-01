Oposición no irá al diálogo en República Dominicana

Mientras que el presidente dominicano, Danilo Medina, asegura que el Gobierno y la oposición se volverán a reunir el 28 y 29 de enero en la República Dominicana, el diputado Luis Florido aseguró que la delegación a la que pertenece no acudirá a la próxima cita si el Gobierno “no envía señales de querer dar garantías electorales”.

Florido expresó que para que el diálogo pueda retomarse el Gobierno debe avanzar en función de un acuerdo que vaya en beneficio de todos los venezolanos.

“Si no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías, y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir”, dijo en el programa Gente de palabra que transmite Unión Radio.