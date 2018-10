Omar Prieto: “No puede quedar ni un concejal de la oposición en este estado”

“No puede quedar ni un concejal de la oposición en este estado, porque tenemos un compromiso con el Presidente… Quienes permitan alguno de estos concejales, le está poniendo una piedra en el zapato al alcalde y a las alcaldesas… debemos comprometernos que el 9 de diciembre de 2018 habrá una victoria tan contundente como la del 10 de diciembre del 2017”, resaltó el Gobernador durante la presentación de candidatos a concejales que se elegirán el mes de diciembre.

Omar Prieto, recientemente nombrado vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para el Zulia, encabezó el acto de presentación de los candidatos del Psuv y GPP (Gran Polo Patriótico), a concejales de la localidad.

El acto contó con la presencia de los equipos políticos municipales, dirección regional, alcaldes de cada municipio de la región, constituyentes, delegados del Psuv, delegados de Jpsuv, indígenas, movimientos sociales, secretarios del GPP, legisladores, entre otros.

Prieto señaló que luego de que el presidente Nicolás Maduro y el primer vice presidente del Psuv, Diosdado Cabello, tomaran la decisión de honrarlo como vicepresidente regional del partido, tomó la decisión de nombrar a Lisandro Cabello como coordinador regional del partido.

“El Zulia comenzó a renacer y debo agradecerlo a los camaradas compatriotas que querían un cambio… ustedes el 10 de diciembre tuvieron la capacidad de recomponerlos, de reencontrarnos para luchar la batalla donde solo los poderes del pueblo apostaban a la victoria del Zulia; nos enfrentábamos a la mafia del Copei y a quienes hicieron complicidad en contra de la tranquilidad de los zulianos”, detalló el Gobernador.

Acotó también que “aquel concejal que crea que luego será candidato a alcalde está equivocado. Los candidatos a concejales están siendo escogidos por el pueblo, el Psuv, el GPP y representan las victorias de Nicolás Maduro. El concejal es el primer aliado del alcalde y la alcaldesa y no contrincantes. Deben empezar a construir responsabilidad, acarrean el éxito o fracaso del representante del municipio”.

Recordó que Hugo Chávez pidió una oportunidad para la juventud “que viene preñada de buenas intenciones e incluso está más preparada que mucho de nosotros para la historia revolucionaria del país”.

“El nueve de diciembre serán el nuevo partido, y la fuerza de los alcaldes, de Omar Prieto y de Nicolás Maduro, más nunca los concejales podrán hacer lo que quieran sin rendir cuentas al partido y en su gestión tienen que estar acompañados por el Psuv”, enfatizó Prieto.

“En el Zulia se acabó el autoritarismo, los concejales deben estar acompañados y supervisados por el Psuv, porque no se pueden desviar más recursos dotados por la Revolución y el que lo quiera aceptar que lo acepte y el que no, no importa… Seré el principal supervisor de que el Partido vaya amarradito a la Revolución”, aseguró Prieto durante su alocución en la presentación de los candidatos a concejales que se elegirán este próximo 9 de diciembre.