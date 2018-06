Olivares: En peligro la vida de más de 400.000 pacientes crónicos en Venezuela

José Manuel Olivares, diputado ante la Asamblea Nacional (AN), aseguró que en el país hay más de 400.000 pacientes crónicos cuya vida corre peligro, bajo esa situación presentó este martes ante el parlamento un informe en el que destaca que por lo menos 8 de cada diez pacientes con cáncer no tienen tratamiento.

Durante su intervención en sesión ordinaria, el parlamentario explicó que los pacientes con enfermedades crónicas dependen exclusivamente de la Farmacia de Alto Costo del IVSS para garantizar su tratamiento y que ante la irregularidad en su servicio, la vida de los pacientes se ha visto severamente afectada.

Indicó que en el informe presentado se especifica que en los últimos meses en el país 91 pacientes perdieron el transplante renal y 18 pacientes fallecidos, a causa de no haber en el país ninguno de los medicamentos anti-rechazo.

“Cada tres días un paciente renal pierde una cirugía de transplante por no recibir los medicamentos y tratamientos adecuados que deberían ser asegurados por el gobierno”, denunció Olivares.

Por otra parte, indicó que en el país hay un 88% de escasez de tratamiento de quimioterapia para un aproximado de 50.000 pacientes que anualmente tienen diagnóstico de cáncer.

“De cada 10 pacientes con cáncer 8 no tienen tratamiento, condenados a morir no por la enfermedad sino porque no tienen las herramientas para combatir el cáncer”, lamenta el parlamentario.

También denunció que el 100% de servicios de radioterapia en el país están paralizados y que se estima que hay más de 2000 fallecimientos por falta del tratamiento.

Olivares expresó este martes ante la Asamblea Nacional que actualmente más de 20.000 pacientes de Parkinson no reciben tratamiento y que desde 2017 Pacientes esquizofrénicos no reciben sus medicinas de la Farmacia de Altos Costos. Así como los aproximados 7.000 pacientes con Hemofilia, de los que al menos 33 pacientes con esta condición han fallecido entre 2017 y 2018.