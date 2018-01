Olivares: debemos construir una Unidad con fuerza electoral

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, instó este martes a la dirigencia opositora del país a “construir una Unidad con la fuerza electoral, internacional, de calle, de principio y soluciones” de cara a las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el primer cuatrimestre del año.

El parlamentario refirió a los partidos políticos de oposición que, en este momento, la discusión entre ellos “no debe ser si ir o no ir” a los comicios presidenciales, si no unificar sus esfuerzos “con hechos” para lograr tener un nuevo Gobierno.

“Unidad! Los demás nos hacen falta como le hacemos falta nosotros. Y no hablo sólo de una tarjeta o evento! La unidad de los venezolanos como nación decente, trabajadora y que quiere echar pa’ lante! Pero aquí en nuestra Venezuela”, publicó Olivares en su cuenta Twitter.

Hoy la discusión no debe ser ir o no ir! Debe ser colocar nuestros esfuerzos en la UNIDAD! No de discurso! De hechos! Construir una UNIDAD Con la fuerza electoral, internacional, de calle, de principio y soluciones DONDE ESTEMOS TODOS! TODOS! — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 24 de enero de 2018