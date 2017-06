Nuevo cono sucumbe entre devaluación y pocos billetes

El nuevo cono monetario venezolano sigue siendo un misterio. A la escasa e irregular circulación de los nuevos billetes y monedas se le suma la gravísima situación de devaluación, pues, el valor de su billete de mayor denominación (Bs. 20 mil) se diluye vertiginosamente en tanto aumenta la inflación a la velocidad de la luz.

La cronología de aparición de este nuevo cono monetario inició el 7 de diciembre de 2016 con el anuncio de las nuevas denominaciones, muy parecidas a las que existían antes del Bolívar Fuerte (BsF) de Hugo Chávez.

El 29 de diciembre de 2016 se incorpora la circulación de monedas de 10, 50 y 100 bolívares que poco se ven y paralelamente comienza a llegar, a cuentagotas, el cargamento de los nuevos billetes de 5 mil y 20 mil.

Desde el 19 de enero hasta el 19 de mayo, fueron ingresando al país cargamentos de piezas de Bs. 500 (menor denominación del nuevo cono), 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil, sin que aún se cubra la demanda del circulante monetario nacional.

Circulación irregular

Ejecutivas de entidades bancarias zulianas, que por razones de seguridad omitieron sus identidades, confirmaron a Versión Final varias irregularidades: Por un lado, los bancos públicos poseen “insuficientes piezas” pero siguen represadas y las van dispensando a cuentagotas prevaleciendo los pagos con el “duro de matar”, el billete de 100 y el de 50, ambos pertenecientes al cono anterior.

“En los bancos privados hay pocos billetes. Han enviado cargamentos, pero no son suficientes y por tanto casi no se dispensa ese dinero”, comentó la ejecutiva bancaria consultada, quien agregó que los billetes nuevos solo se entregan por taquillas y no por los cajeros ni autobancos.

“No es un problema de calibrar los cajeros recalcó la ejecutiva ya ese proceso se realizó, es ahora un problema de insuficiencia de billetes, incluso los de 100 y 50 también están escaseando, pero al ingresar nuevos billetes hay que volver a realizar los protocolos técnicos de seguridad y eso se traduce en mayores retrasos”.

Cono depreciado

El economista e investigador Carlos Escobar Nader considera que desde hace seis años se viene aplicando conos monetarios con un desfase importante, producto de la inflación.

“Introducir un nuevo cono monetario pasa por aceptar explícitamente que el actual que rige ya no responde al comercio o a la confianza para efectuar operaciones financieras con él”. Escobar Nader enfatizó que “el Gobierno no planificó correcta y oportunamente aplicar un nuevo cono y hay un desfase desde hace seis años que fue cuando debió introducirse el billete de 500 bolívares”.

Recordó que “en 2007 se introdujo el entonces nuevo cono sin burocracia ni trabas y con seis billetes del de mayor denominación (Bs. F. 100) pagabas un salario mínimo que se situaba en 600 bolívares, pero la inflación y devaluación aniquiló la capacidad sostenible del billete de mayor denominación para pagar un salario que ahora es de 200 mil bolívares”.

Remarcó que “el valor de este nuevo cono, aplicado en fases e incompleto tampoco responde a las necesidades, porque si el salario mínimo está en 200 mil bolívares, incluyendo el cestatique, tendrías ya que ir incorporando un billete de 50 mil que te permita operar con cierto equilibrio. Ahora mismo requieres 10 billetes de 20 mil para pagar el salario mínimo”.

Pronóstico incierto

El economista Miguel Díaz considera que en dos o tres meses pudiera normalizar el circulante de billetes del nuevo cono monetario, pero ello depende de seriedad y celeridad.

“Fue un error evitar la llegada directa de los nuevos billetes a los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, cuando de todas maneras, por la dinámica económica esos billetes llegarían e inclusive ya circulan en la frontera”.

Añadió que “la banca privada no está dispensando los nuevos billetes por insuficiencia de piezas, hasta marzo de este año había ingresado el 40% de nuevos billetes y en abril circularon 800 mil millones de billetes de 100”.