Nueva reconversión monetaria, ¿acierto o error? [+Opinión]

¿Nuevo o viejo cono monetario? El pasado 16 de enero de 2017, entraron en circulación los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares, sin embargo este jueves el Ejecutivo nacional anunció una nueva reconversión monetaria y la emisión de papel moneda con diferentes denominaciones.

La medida genera incertidumbre. Versión Final conversó vía telefónica con expertos en economía para conocer su opinión al respecto.

Carlos García, economista zuliano, detalló que este anunció lograría controlar la falta de efectivo. Considera que el Gobierno acertó con la eliminación de los tres ceros.

El también profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), explicó que esta acción significa el manejo de menores cantidades de billetes, lo que a su criterio facilita la realización de transacciones y uso de cuentas nacionales.

Por otra parte, Jesús Casique, criticó la acción económica, explicó que el Gobierno debe anunciar medidas eficientes que ayuden a contrarrestar los niveles de hiperinflación que sufre el país actualmente.

Si aquí no hay un plan inflacionario no hay medidas que controlen la situación actual, la reconversión iría prórroga tras prorroga porque no va a funcionar como lo debe hacer. El billete de 100 mil bolívares no duró ni un semestre y ya le quitaron los tres ceros”, dijo.