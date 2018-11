No habrá “grandes cambios sobre la política hacia Venezuela” tras victoria de los republicanos

El internacionalista Félix Arellano señaló este miércoles que en Estados Unidos se ha confirmado que las encuestas no se equivocan tanto y agregó que el resultado “era conocido”.

Indicó, en una entrevista exclusiva a Sumarium Radio que los democráticas controlan la Cámara de Representantes y el Senado queda controlado por los republicanos.

“Sí hubo cambios, porque hasta este martes las dos cámaras las controlaban los republicanos. Ahora controlan el Senado pero no a los diputados. Los resultados para el presidente Donald Trump son relativamente positivos, sobre todo le quitan de su mente la angustia del juicio político“, destacó.

Sostuvo que el juicio político lo decide la Cámara de Representantes y lo decide el Senado: “De tal manera que si el Senado no lo aprueba, no hay juicio. Esos senadores van a apoyar totalmente al presidente Trump y no hay juicio político en puertas”.

Alertó que lo que se le complicará será la gobernabilidad, puesto que la Cámara de Representantes “es fundamental” para temas como el presupuesto, la salud, la educación. “Trump debe desarrollar una política de diálogo, de negociación, tiene que trabajar más con su vicepresidente que es más respetado que él”.

Política sobre Venezuela

Manifestó que no ve grandes cambios sobre la política hacia Venezuela: “Los representantes más duros sobre Venezuela han sido reelectos. El partido republicano en buena medida está fortalecido“.

Aseveró que el tema venezolano se ha venido trabajando en EEUU de manera “bipartidista, hay apoyo republicano y demócrata. No creo que afecte mucho el tema Venezuela”.

Puntualizó sobre la elección de dos mujeres musulmanas que Estados Unidos es una nación muy diversa: “Al partido republicano le cuesta comprender la diversidad, que le cuesta aceptar la tolerancia“.

Sin embargo, añadió que espera que este hecho “sirva para fortalecer la convivencia, el diálogo, la tolerancia y disminuya el racismo, la xenofobia, los odios y las exclusiones”.