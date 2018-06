MUD rechaza el “baile de sillas” del gabinete ejecutivo por ser inválido

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) manifestó su rechazo al cambio de gabinete ejecutivo que proclamó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado jueves 14 de junio.

El partido tildó al mandatario nacional de hacer “baile de sillas” con los que le quedan del su círculo cerrado; “Maduro se va quedando cada vez más solo, dependiendo de un círculo que se cierra más y más. Que Delcy Rodríguez sea la nueva todera del régimen es una muestra de ello”, establecieron.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la MUD, el partido aseguró que estos cambios carecen de validez.

“Esta decisión carece de cualquier tipo de validez por ser emanada por un usurpador del cargo de Presidente de la República como lo es Nicolás Maduro”, reza la comunicación.

La MUD concordó con el coordinador de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, al asegurar que la repetición de los actores políticos adeptos al oficialismo, que representan el “fracaso” de este gobierno, seguirán los problemas que aquejan a la sociedad venezolana y perpetúan a Maduro en el poder.

“Venezuela requiere un cambio urgente, que no depende de un ministro reciclado sino de que demos punto y final a una dictadura”, concluyó el aviso.

A continuación el comunicado íntegro de la MUD:

La Mesa de la Unidad Democrática manifiesta su rechazo a la repetida maniobra de la dictadura de Nicolás Maduro de hacer un “baile de sillas” con el gabinete de la República.

Entendemos, en primer lugar, que esta decisión carece de cualquier tipo de validez por ser emanada por un usurpador del cargo de Presidente de la República como lo es Nicolás Maduro.

Sin embargo, no nos deja indiferentes el hecho de que este ilegítimo gobierno, que no ha tenido la mínima intención de poner freno a la grave crisis que hoy azota a nuestro país, continúa apostando al fracaso al hacer un gran enroque, colocando a los mismos rostros que toda Venezuela sabe que representan el fracaso del modelo socialista y que son quienes demuestran, una vez más, que no hay posibilidad de salir de la crisis mientras Maduro esté en el poder.

Estos nombramientos también demuestran que Maduro se va quedando cada vez más solo, dependiendo de un círculo que se cierra más y más. Que Delcy Rodríguez sea la nueva “todera” del régimen es una muestra de ello: Ya no tienen gente, y los pocos que les quedan están enlodados en casos inmensos de corrupción como Tareck El Aissami, a quien tuvieron que sacar del cargo de Vicepresidente por el peso de las sanciones en su contra.

Debemos preguntarnos qué gestión dejan al país los ministros salientes y qué garantías de mejora tenemos mientras sigamos con este modelo. Es indudable que quienes están solo han servido para saquear el dinero de la nación y Venezuela requiere un cambio urgente, que no depende de un ministro reciclado sino de que demos punto y final a una dictadura hambreadora e iniciemos finalmente una Venezuela libre y próspera, que garantice un mejor futuro para los venezolanos.