Monseñor Lückert a VF: “Estamos muy cerca de una dictadura al estilo de Pinochet”

Roberto Lückert, obispo emérito de Coro y presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) mantiene su forma de ser de toda la vida. Es frontal, quizás el representante del clero con el verbo más desnudo, directo. Recientemente expresó que es imposible que el pueblo rece con tranquilidad si su principal preocupación sigue siendo el hambre por la falta de alimentos. Acusa a la Guardia Nacional Bolivariana de ejecutar a estudiantes que protestan por derechos consagrados en la Constitución. Rechaza la represión. “¿Cómo va a responder la muchachera que va ahí, estudiantes?, ¿con flores? La violencia engendra violencia y la violencia la generan ellos (el Gobierno). Ellos están generando la violencia”.

—¿Cuál es, a su juicio, la posición que debe asumir a partir de este momento la Mesa de la Unidad Democrática en referencia a las últimas actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz?

—Pienso que en este momento la oposición debe apoyar a la Fiscal aunque haya salido un poco tarde, pero está cumpliendo con su deber y en estos momentos de gran dificultad no puede desperdiciarse el apoyo protagónico de ella, que es muy importante. Eso de imponer una Constituyente a la fuerza, atropellando el nivel de sentido democrático que tiene el pueblo venezolano, y ponernos una dictadura al estilo Fidel Castro, pues, en esto el papel de la Fiscal es muy importante. Tiene, a mi entender, un papel protagónico en defensa de la Constitución y en defensa de los derechos fundamentales del pueblo, como lo es, el derecho a una votación libre y universal, que es lo que está obviando de manera descarada el presidente Maduro.

—¿Cómo ve usted en este momento el Partido Socialista Unido de Venezuela cuando personeros como la Fiscal toman esa postura y se desmarcan tan fuertemente de los intereses de la revolución?

— Una de las grandes obras del llamado presidente eterno (Hugo Chávez) es su Constitución y se llegó a decir en aquel momento que era la mejor de “la bolita del mundo”, y en este momento creo que están además atropellando el esfuerzo que hizo el expresidente para dejarnos una Constitución verdaderamente democrática, de acuerdo al gobierno socialista democrático que el pretendía imponer en Venezuela, cosa que no logró, porque su proyecto inicial era el socialismo de Fidel Castro, y para disfrazarlo, él convoca a una Constituyente para tener una nueva Constitución, pero parece que le salió bien.

—¿Qué temor tiene Maduro a una consulta popular?

—Algo hay detrás de todo eso, porque él (Maduro) antes de lanzarse al agua sin saber nadar debió haber consultado con el pueblo.

—¿Qué opina de los cambios dentro del Estado Mayor de las FANB que hizo el Presidente?

—El militarismo se ha hecho una figura muy particular en estos gobiernos, tanto en el de Chávez como en el de Maduro. Creen que los militares son la solución para enfrentar los múltiples problemas que tiene el país, pero ellos están para la guerra, para defender las instituciones, la frontera, las posibles agresiones e intromisiones extranjeras en nuestro país, pero no están preparados para gerenciar la actividad cívico-social del pueblo. Llevando a los militares a las oficinas de las instituciones públicas nos están demostrando una gravísima desconfianza de parte del presidente Maduro en los civiles.

—¿Los militares podrían atender también el llamado del artículo 350 de la Constitución?

—Ese artículo está en la Constitución para todos. Incluso, la figura del 350 es precisamente para defender la institución democrática ante las posibles fallas que puedan venir de una organización política que esté en el Gobierno y que esté haciendo lo que le dé la gana, o ante el deprave de no ser institucional o democrático. Ese artículo justifica que el pueblo venezolano en forma masiva se lance a la protesta para desconocer lo que está haciendo dicho gobierno.

—¿Por qué cree usted que Tibisay Lucena apretó el acelerador en el CNE cuando Maduro habló de Constituyente?

—Simplemente porque ella es una figura del Gobierno y es dócil a lo que este le indique, y para él (Maduro) este es un momento muy importante, y la figura de Lucena también es de suma importancia para hacer lo que él quiere hacer.

—¿Pero la rectora del CNE anunció también elecciones regionales a finales de año?

—Bueno, eso es verdad, pero puso esa fecha en las elecciones regionales para entretenernos, cosa que no hizo cuando lo debió hacer, y simplemente se trata de lanzarnos un “trapo rojo” o “engalletarnos” en este problemón en el que tienen a nuestro país.

—¿Habrá más disidentes del PSUV antes de finalizar julio?

—Cuando muchos dentro del PSUV se den cuenta que esto lo que realmente es una dictadura y que no sólo va a perder la oposición sino muchos de ellos también se darán cuenta y verán que un grupito de generales, coroneles y uno que otro afecto al Gobierno son los que mandan.

—¿Estaríamos entonces cerquita de una dictadura al estilo de Pinochet, pero bolivariana?

—Yo sí creo que estamos en las puertas no solo de una dictadura a lo Pinochet, sino más que ello, muy cerca de una dictadura cívico-militar que nadie quiere. Sería cívico porque Maduro no es militar y me atrevo a decir que la próxima dictadura que se va a implantar aquí (Venezuela) con la Constituyente será cívico-militar.

—¿Cúal será la posición que mantendrá entonces la Iglesia?

—Nos mantendremos a la defensa y yo personalmente como Presidente de la Comisión de Justicia y Paz en la Conferencia Episcopal Venezolana, seguiremos defendiendo a la fiscal General Luisa Ortega de los atropellos que le están haciendo por estar dando la cara por la justicia del país.

—El diputado Pedro Carreño fue el que pidió el antejuicio de Ortega en el TSJ y la está tildando de demente. ¿Qué opina?

— Yo creo que el que está de psiquiatra es él.