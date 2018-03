Moneda comunitaria se estrenó en Elorza

La población de Elorza, ubicada en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, es conocido por sus singulares fiestas que se celebran el 19 de marzo, y donde participan personas provenientes de todo el país.

Pero en los últimos días, este pueblo está siendo nombrada por otra particularidad, la emisión de un billete impreso en lo local del nombre “Elorza” o “Vale” que al parecer cuenta con la aprobación de las autoridades de la jurisdicción y viene a palear la falta de dinero en efectivo, reseñó el diario Últimas Noticias.

Oficialmente no se ha emitido una explicación sobre el tema, los ciudadanos aseguran que previo a los días festivos se realizaron reuniones con las autoridades, allí explicaba que se emitiría un billete impreso de 50 mil y 100 mil Elorza y con ello se podría pagar algunos servicios.

La noticia no fue bien recibida, por todos, pues aparentemente para adquirir el invento el sector comercio debía pagar un cinco por ciento a la municipalidad y así como ellos, otros servicios se verían afectados en los costos.

Por el momento, se sabe que gran parte del gremio comercial no aceptaría el billete que no es respaldado por ninguna normativa constitucional o legislación nacional y hasta ahora, se conoce que sería para uso exclusivo de las ferias patronales de la zona, por lo que no hay una aclaratoria, sobre si su existencia será de forma permanente en esa entidad.

Hasta ahora, Elorza sería la segunda localidad del país que adopta una moneda paralela al “Bolívar”.

La primera moneda comunal fue “El Panal” que circula en la parroquia 23 de Enero en Caracas .