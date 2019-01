Militares exiliados: Las Fuerzas Armadas no tienen la voluntad para reprimir al pueblo

Los militares venezolanos están distanciados de Nicolás Maduro y muchos de ellos coinciden con la oposición de que el gobernante entró formalmente el 10 de enero en una etapa dictatorial, pero no están dispuestos a asumir el liderazgo de un movimiento insurreccional, según oficiales en el exilio que afirman mantenerse en contacto con militares que aún están activos dentro de las Fuerzas Armadas.

Pero tampoco están muy dispuestos a salir a la calle a reprimir a la población en caso de que el país vea masivas manifestaciones de protestas como las del 2002, o las del 2014 o incluso las del 2017.

“Estamos en el mejor momento para que suceda algo como lo que sucedió en el 2002”, (cuando el fallecido presidente Hugo Chávez fue removido, aunque brevemente del poder), dijo desde Washington el Mayor General Herbert García Plaza, un ex ministro de Maduro que participó en el proceso revolucionario hasta el 2015.

“La Fuerza Armada hoy ni tiene la capacidad, ni tiene la voluntad para irse contra el pueblo en una manifestación masiva”, agregó García Plaza.

Parte de esa negativa proviene de la total pérdida de legitimidad en la que incurre Maduro tras juramentarse el 10 de enero para un nuevo período presidencial que muchos consideran no ganó legítimamente.

Si son llamados a contener masivas manifestaciones de protestas, en esta ocasión muchos de los oficiales se resistirían a cumplir la orden, muchos de ellos convencidos de que Maduro, constitucionalmente, está usurpando el poder.

“Maduro ya terminó su período presidencial. Allí hay una vacante y la población lo que estaría haciendo es exigir que se cumpla con la Constitución. Esos son elementos que aún repercuten internamente entre los militares”, dijo García Plaza.

De hecho, algunos oficiales hubieran preferido ver la semana pasada una posición mucho más firme por parte de la Asamblea Nacional, cuyo presidente Juan Guaidó, debió de haber asumido la presidencia interina a partir del 10 de enero, como establece claramente la Constitución en los ojos de muchos.

La Asamblea Nacional optó por un camino mucho más gradual, apostando por convocar una gran manifestación de protesta para el 23 de enero, y anunciar que está trabajando en un proyecto de ley que delinearía los pasos para conformar un eventual gobierno de transición.

Ese camino causó desilusión entre un importante número de oficiales, comentó desde Miami el general Antonio Rivero, quien dijo mantenerse en contacto con oficiales que aún están activos dentro de las fuerzas armadas.

“Los militares por lo general no son expertos legales, pero al ocurrir el 10 de enero, donde no se presentó esa asunción a la presidencia por parte de Juan Guaidó, la palabra más común que escuché entre esos mismos oficiales fue ‘decepción’ por no haber asumido”, dijo Rivero.

Aún así, muchos oficiales están dispuestos a darle a Guaidó y a la Asamblea Nacional el margen de duda y quieren verle asumiendo su posición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, agregó Rivero.

Manifestaciones como éstas han comenzado a circular en las redes sociales.

En un video originado en Perú, un grupo de militares venezolanos que abandonaron el país dijeron desconocer a Maduro como presidente del país y aseguraron que respaldan las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional para restituir el orden constitucional.

“Tengan la confianza de ejercer plenamente su derecho constitucional y de salir a protestar pacíficamente a la calle el próximo 23 de enero. La fuerza armada está en la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los venezolanos”, dijo la agrupación en un comunicado leído por el teniente disidente Josue Hidalgo Azuaje.

En una declaración formulada la semana pasada el ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que él está dispuesto a dar la vida para defender al régimen de Maduro.

“Eso es mentira”, declaró desde Washington García Plaza, quien durante su carrera trabajó de cerca con el actual ministro de Defensa.

“Padrino solo está dispuesto a dar la vida para defender lo que tiene”, el problema es que en este momento la única vía que él cree tener para hacer eso es tratar de ayudar a Maduro a sostenerse en el poder, agregó.