Mike Pence condena la muerte de Albán “a manos del régimen de Maduro”

El Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, elevó una condena contra el Gobierno Nacional por la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, mientras estaba bajo la custodia del Sebin.

A través de un comunicado, Pence complementa la posición de la Casa Blanca sobre este hecho, en el que acusan a Maduro y su gobierno de estar involucrados en el presunto “suicidio” del representante de Primero Justicia.

We condemn the death of Venezuelan opposition member Fernando Alban at the hands of the Maduro regime in the strongest terms. The regime continues to kill innocents & those standing up for democracy. We stand w/ the Venezuelan people & demand the release of political prisoners. pic.twitter.com/6lkoWLpjuR

— Vice President Mike Pence (@VP) October 10, 2018