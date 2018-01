Miguel Pizarro lamenta que la FVT no pueda participar en la Fed Cup

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, lamentó este miércoles que la Federación Venezolana de Tenis (FVT) no pueda participar este año en la Fed Cup por no contar con los recursos.

A través de su cuenta en la red social Twitter, señaló que “el deporte es siempre una fuente de crecimiento y desarrollo”. Sin embargo, “ahora lo vemos afectado una vez más”.

Mediante un comunicado, la FVT informó que la cartera de Deportes no asignó los recursos que los deportistas participarán en la competición.

Se “confirma la información de la no asistencia del equipo venezolano a la Fed Cup (…) luego de no recibir los recursos necesarios para disputar la competencia en la que Venezuela se ubicaba en el grupo élite del continente americano”, indicó la federación.