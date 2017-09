Miguel Pizarro: “El régimen” aprueba recursos “insignificantes” para el sector educativo [+Tuits]

El diputado a la Asamblea Nacional -AN- por el partido Primero Justicia –PJ– criticó la aprobación de recursos del Ejecutivo hacia el sector de educación media y diversificada, al considerar que estos son “insignificantes” para cubrir las necesidades básicas del alumnado.

“El régimen aprueba recursos insignificantes para estudiantes y escuelas. Lo que ellos llaman ‘ayuda’ no solucionan los problemas de nadie”, aseveró el dirigente opositor a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según el legislador, la asignación económica para el regreso a clases no resulta equiparable a la demanda social del sector educativo; “¿Cómo pretende este Gobierno que un chamo rinda en la escuela cuando sus capacidades se ven disminuidas a causa del hambre?“, cuestionó Pizarro.

Por último, criticó el deterioro que sufren actualmente los recintos educativos que no cuentan con la operatividad suficiente y necesaria para albergar a los estudiantes en el nuevo año escolar: “Las escuelas están cayéndose, no hay docentes, los padres no pueden mantener a sus hijos estudiando, ¿De cuál derecho a la educación hablan?”.

