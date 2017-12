Mejía: resultado de las municipales no reflejan deseo de cambio de los venezolanos

El diputado y dirigente de Voluntad Popular (VP), Juan Andrés Mejía, enfatizó que la lucha es por la democracia, la comida y los medicamentos.

“Tenemos que seguir conectándonos, encontrando y acompañando al país en medio de su sufrimiento, además tenemos que denunciar el abuso y la corrupción como ya lo hemos venido haciendo desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN)”, acotó el dirigente.

Mejía insistió en que los venezolanos desea un cambio, pero que los resultados de este domingo no lo reflejaron. “Hubo muchos que no quisieron participar en estas elecciones y no lo hicieron porque creían que al no votar mostraban su rechazo al sistema”, dijo.

Además destacó que siguen aumentando los obstáculos a la hora de ejercer el derecho al voto que se evidenciaron en varios estados como las reubicaciones de centros y las irregularidades a la hora de abrir y cerrar esos sitios.

En el programa Vladimir Villegas que transmite Unión Radio el diputado advirtió que, a pesar de que el oficialismo tiene la mayoría de las alcaldías, solo quiere seguir “controlando, manipulando y jugando con el hambre de las personas”.