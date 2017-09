MCM: “No puede existir un diálogo sin condiciones”

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, criticó este martes que el gobierno esté manipulando a los presos políticos y a los medios de comunicación para que reconozcan a la fraudulenta asamblea nacional constituyente.

“Le están diciendo a los padres de los presos políticos ¿Usted no quiere que torturen a su hijo? Vaya y tómese una foto con Delcy Rodríguez y reconozca la constituyente. Eso es inaceptable”, dijo.

Además, aprobó la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no acudir a las nuevas reuniones del proceso de diálogo llevado a cabo en República Dominicana pues considera que no hay condiciones para su realización.

“Eso no es un diálogo, no hay condiciones y sin condiciones no se puede dialogar”, expresó.

La líder de Vente Venezuela, indicó que hasta que no se reconozcan los derechos de la Asamblea Nacional y se liberen a los presos políticos “no se puede hablar de negociación política”.

Con información de El Nacional.