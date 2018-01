MCM: fiscalización de la Sundde generará cierre de negocios y más hambre

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó este sábado las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional con la fiscalización de varias cadenas de supermercados en el país.

Manifestó que la acción, ejecutada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), busca “asfixiar a la sociedad y someterla, a través del control de su dimensión más vulnerable, el hambre“.

A través de su cuenta Twitter, la dirigente aseveró que los problemas económicos de Venezuela, como la hiperinflación, la escasez y la destrucción de la moneda, no se resuelven de esa manera.

“El hambre, el éxodo de los venezolanos, la destrucción de la producción nacional, la aniquilación de la propiedad privada; son todos componentes de un plan para someternos al comunismo militarista, mafioso y totalitario“, expuso.

Asimismo, Machado aseguró que esta nueva medida traerá “cierre de negocios, pérdida de empleos, más escasez y más hambre“.

De esta forma, expresó su solidaridad con los dueños y los trabajadores de los establecimientos comerciales afectados con la fiscalización.

“Mi apoyo y reconocimiento a quienes invierten y producen en Venezuela a pesar de enfrentar condiciones tan adversas y riesgos insólitos (…) En la nueva Venezuela, los emprendedores tendrán incentivos, reglas justas para todos y oportunidades para hacer crecer a nuestro país”, expresó.

4. La hiperinflación, la escasez, la destrucción de la moneda y el hambre, no se resuelven a punta de fuerza. Lo que se saquea hoy no se conseguirá mañana. El comercio que se saquee hoy, no volverá a abrir. Los empleos que se pierdan hoy, cuánto nos costará recuperarlos…?

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 7 de enero de 2018